Чус Видоррета продлил контракт с «Тенерифе» до 2028 года

Теги чемпионат Испании Чус Видоррета Тенерифе Лига чемпионов Баскетбол

Испанский «Тенерифе» и главный тренер команды Чус Видоррета договорились о продлении контракта до конца сезона-2027/28.

«Для меня большая честь участвовать в этом проекте», – заявил 57-летний специалист.

Видоррета возглавил «Тенерифе» 2015 году. Приведя команду к победе в Лиге чемпионов в 2017 году и став лучшим тренером ACB, Видоррета перешел на один сезон в «Валенсию». В 2018-м тренер вернулся в «Тенерифе», а в 2022-м завоевал с командой второй титул в Лиге чемпионов.

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