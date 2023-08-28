Разыгрывающий сборной Бразилии и « » признался, что баскетбол по-прежнему остается его главной страстью.

Это пятый чемпионат мира для 40-летнего Уэртаса, на клубном уровне он отыграл 22 сезона.

«Желание соревноваться на самом высоком уровне никуда не делось, это поддерживает меня. Для меня баскетбол всегда был мечтой, с самого детства, с тех пор ничего не изменилось, амбиции все те же.

Каждый раз, когда приезжаю на тренировку, я радуюсь. Мне хочется продолжать заниматься этим. Хочется соперничать на тренировках и, конечно, в матчах. У меня нет никаких сожалений по этому поводу.

Каждый день, когда просыпаюсь, думаю о баскетболе. Это моя мотивация, это заставляет меня двигаться вперед.

Я не думаю о возрасте. Важнее всего мое состояние, то, как реагирует организм. До сих пор все было отлично, и я просто продолжаю играть», – заявил бразилец.

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