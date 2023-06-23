Душан Ристич продолжит карьеру в «Тенерифе»

Теги чемпионат Испании чемпионат Турции Галатасарай Тенерифе Душан Ристич Баскетбол

Центровой Душан Ристич (27 лет, 213 см) подписал контракт с «Тенерифе».

Соглашение заключено по схеме «2+1».

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Ристич выступал за «Галатасарай».

Центровой набирал в среднем 8,1 очка и 4,9 подбора, реализуя 61,3% 2-очковых бросков.

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