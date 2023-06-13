«Бавария» договорилась с Леандро Больмаро

Защитник «Тенерифе» (22 года, 198 см) перейдет в «Баварию».

Как сообщает BasketNews, стороны договорились о контракте на 2 сезона.

Больмаро в феврале был отчислен из «Юты». Он принял участие а 14 матчах этого сезона НБА, играя в среднем менее 5 минут, и в основном выступал в G-лиге.

В составе « » он отыграл в 16 матчах АСВ, набирая 6,0 очка и 2,0 подбора за игру.

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