Неманя Бьелица и «Црвена Звезда» могут подписать открытый контракт
«Фенербахче» объявил об уходе из команды форварда Немани Бьелицы (35 лет, 208 см).
Ожидается, что чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» продолжит карьеру в «Црвене Звезде».
Как сообщает Telegraf, стороны могут подписать открытый контракт. У клуба будет возможность в любой момент расторгнуть сделку.
Бьелица в прошлом сезоне отыграл всего 7 матчей в Евролиге, он много пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В среднем серб набирал всего 2,7 очка.
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