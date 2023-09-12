Неманя Бьелица и «Црвена Звезда» могут подписать открытый контракт

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Неманя Бьелица Баскетбол

«Фенербахче» объявил об уходе из команды форварда Немани Бьелицы (35 лет, 208 см).

Ожидается, что чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» продолжит карьеру в «Црвене Звезде».

Как сообщает Telegraf, стороны могут подписать открытый контракт. У клуба будет возможность в любой момент расторгнуть сделку.

Бьелица в прошлом сезоне отыграл всего 7 матчей в Евролиге, он много пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В среднем серб набирал всего 2,7 очка.

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