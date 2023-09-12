Эван Фурнье о провале Франции на ЧМ-2023: «Главными виновниками являются лидеры команды и те, кто принимает решения»

Атакующий защитник сборной Франции и «Нью-Йорка» заявил, что ответственность за провал национальной команды на ЧМ-2023 несет вся команда, а не только главный тренер Венсан Колле.

«Я очень разочарован, как и все остальные. Я также очень удивлен и изо всех сил стараюсь не думать об этом, но это невозможно. Нам нужно взять себя в руки, но пока это трудно переварить.

Правда в том, что что-то пошло не так, и что-то мы могли сделать лучше. Но в сборной Франции никогда не бывает все идеально. Я вспоминаю, например, последний Евробаскет. В некоторых аспектах мы были не очень сильны, но мы выдержали и выиграли серебряную медаль. У этой команды всегда были ресурсы для достижения результатов. Такова суть баскетбола.

В том, что мы рано вылетели, виноваты все. Я всегда говорил, что, будь то победа или поражение, главными виновниками являются люди, несущие наибольшую ответственность, включая лидеров команды и тех, кто принимает решения. Так что это прежде всего наша вина.

Не стоит ставить все под вопрос, особенно за год до Олимпийских игр — это не имеет смысла. Венсан Колле и его помощники проделали большую работу, особенно с 2019 года. Но необходимо внести коррективы в то, как мы интегрируем молодых игроков в сборную Франции на более раннем этапе», – сказал Фурнье.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА