Николя Батюм: «На протяжении многих лет мы знали, как труден путь к вершине, это поражение напоминает нам, как еще труднее удержаться на ней»

Теги сборная Франции Николя Батюм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Франции Николя Батюм взял на себя ответственность за вылет с чемпионата мира-2023, пообещав, что команда вновь поднимется на вершину.

«Выбывание из чемпионата мира – это травма, которую больно пережить, это неудача, которую трудно переварить. На протяжении многих лет мы знали, как труден путь к вершине, это поражение напоминает нам, как еще труднее удержаться на ней. Я, как капитан команды, в первую очередь беру на себя долю ответственности за эту неудачу.

Мы знаем о вашем большом разочаровании, и оно вполне оправданно. Но мы будем нуждаться в вас, в вашей поддержке. Почти 20 лет я с честью представлял свою страну, я всегда отдавал все ради этих цветов. Ничто не отнимет у меня гордости за то, что я ношу эту синюю майку. Мы поднимемся снова, вместе», – написал Батюм на своей странице в соцсети.

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