Николя Батюм: «На протяжении многих лет мы знали, как труден путь к вершине, это поражение напоминает нам, как еще труднее удержаться на ней»

Форвард сборной Франции Николя Батюм взял на себя ответственность за вылет с чемпионата мира-2023, пообещав, что команда вновь поднимется на вершину.

«Выбывание из чемпионата мира – это травма, которую больно пережить, это неудача, которую трудно переварить. На протяжении многих лет мы знали, как труден путь к вершине, это поражение напоминает нам, как еще труднее удержаться на ней. Я, как капитан команды, в первую очередь беру на себя долю ответственности за эту неудачу.

Мы знаем о вашем большом разочаровании, и оно вполне оправданно. Но мы будем нуждаться в вас, в вашей поддержке. Почти 20 лет я с честью представлял свою страну, я всегда отдавал все ради этих цветов. Ничто не отнимет у меня гордости за то, что я ношу эту синюю майку. Мы поднимемся снова, вместе», – написал Батюм на своей странице в соцсети.

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