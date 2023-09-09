«Никс» заключили негарантированный контракт с Чарли Брауном

«Никс» подписали негарантированный контракт с защитником Чарли Брауном (26 лет, 198 см).

Браун в Летней лиге этого года набирал за команду 19,8 очка, 6,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

« » также отчислил Обадайа Ноэла, который, как ожидается, продолжит карьеру в фарм-команде «Вестчестер Никс» в Лиге развития.

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