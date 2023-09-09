Тайсон Чендлер: «Нью-Йорк» обыграл бы «Майами», если бы вышел в финал Восточной конференции в 2013 году»
Бывший игрок НБА Тайсон Чендлер считает, что «Нью-Йорк» обыграл бы «Майами» и стал бы чемпионом в 2013 году, если бы не уступил «Индиане» (2-4) в серии второго раунда плей-офф.
«Я правда считаю, что если бы мы прошли второй раунд, у нас был бы хороший шанс выиграть титул в том году.
«Майами» шел за вторым титулом подряд, но я уверен, что «Никс» обыграли бы их. Не в обиду им, но мне кажется, что у нас был состав, способный на это», – сказал Чендлер на подкасте All The Smoke.
США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только
Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ
«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича
3 комментария