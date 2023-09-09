Тайсон Чендлер: «Нью-Йорк» обыграл бы «Майами», если бы вышел в финал Восточной конференции в 2013 году»

Бывший игрок НБА Тайсон Чендлер считает, что « » обыграл бы « » и стал бы чемпионом в 2013 году, если бы не уступил «Индиане» (2-4) в серии второго раунда плей-офф.

«Я правда считаю, что если бы мы прошли второй раунд, у нас был бы хороший шанс выиграть титул в том году.

«Майами» шел за вторым титулом подряд, но я уверен, что «Никс» обыграли бы их. Не в обиду им, но мне кажется, что у нас был состав, способный на это», – сказал Чендлер на подкасте All The Smoke.

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