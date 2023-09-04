Ламело Болл во время просмотра матча Литва – США узнал своего бывшего партнера: «Клянусь, я с этим парнишкой уже где-то раньше играл»

Разыгрывающий «Шарлотт» при просмотре чемпионата мира приметил в одном из игроков сборной Литвы своего бывшего партнера по команде.

На своей странице в соцсети Болл опубликовал скриншот матча, сделав акцент на игроке Литвы под номером «ЗЗ», и написал: «Клянусь, я с этим парнишкой уже где-то раньше играл».

Он также нашел старую фотографию, приписав: «Тоже 33. Скажите мне, что я не свихнулся».

Интуиция Болла не подвела – Томаc Димша в свое время играл вместе с ним в составе литовского «Витаутаса» в 2018 году.

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