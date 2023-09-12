Владимир Гомельский: «Франц Вагнер точно входит в пятерку лучших форвардов Европы»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил уровень игрока сборной Германии и «Орландо» Франца Вагнера.
«Франц обладает всеми необходимыми физическими качествами для амплуа легкого форварда НБА, включая прыгучесть. Над техникой еще надо работать, так как левая рука намного слабее правой при выполнении передачи. Бросок в прыжке стабильный, Но с места выполняется лучше, чем после дриблинга. Динамика прогресса – очевидна. Франц прибавляет с каждым сезоном.
В защите на чемпионате мира был очень старателен, почти не допускал ошибок при сменах. Не могу определить его навыки подстраховки. Тренер Херберт, похоже, не ставил ему такой задачи. Думаю, что в составе сборной Германии Франц будет одним из лидеров еще довольно долго. В пятерку лучших форвардов Европы Вагнер точно входит. В пятерку лучших игроков Европы не попадает. Ему мешают Йокич, Адетокумбо, Гобер, Шредер и Богданович.
Сборная Германии под управлением Гордона Херберта – самая дисциплинированная команда, которая отлично выполняет все тренерские задания, имеет лидеров и ролевиков, обладает достаточно глубокой ротацией. Возраст состава позволяет надеяться на то, что в ближайшие 5 лет команда сохранит свои качества и позицию (в числе пяти лидеров) в Европе», – считает Гомельский.
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