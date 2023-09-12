Владимир Гомельский: «Франц Вагнер точно входит в пятерку лучших форвардов Европы»

Известный комментатор и эксперт оценил уровень игрока сборной Германии и « » .

«Франц обладает всеми необходимыми физическими качествами для амплуа легкого форварда НБА, включая прыгучесть. Над техникой еще надо работать, так как левая рука намного слабее правой при выполнении передачи. Бросок в прыжке стабильный, Но с места выполняется лучше, чем после дриблинга. Динамика прогресса – очевидна. Франц прибавляет с каждым сезоном.

В защите на чемпионате мира был очень старателен, почти не допускал ошибок при сменах. Не могу определить его навыки подстраховки. Тренер Херберт, похоже, не ставил ему такой задачи. Думаю, что в составе сборной Германии Франц будет одним из лидеров еще довольно долго. В пятерку лучших форвардов Европы Вагнер точно входит. В пятерку лучших игроков Европы не попадает. Ему мешают Йокич, Адетокумбо, Гобер, Шредер и Богданович.

Сборная Германии под управлением Гордона Херберта – самая дисциплинированная команда, которая отлично выполняет все тренерские задания, имеет лидеров и ролевиков, обладает достаточно глубокой ротацией. Возраст состава позволяет надеяться на то, что в ближайшие 5 лет команда сохранит свои качества и позицию (в числе пяти лидеров) в Европе», – считает Гомельский.

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