Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Если сейчас провести драфт 2021 года, Франц Вагнер может уйти первым – перед Каннингемом, Мобли и Барнсом. Он способен стать Топ-20 игроком НБА»

Теги Орландо сборная Германии НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Кейд Каннингем Эван Мобли Франц Вагнер Скотти Барнс Паоло Банкеро Баскетбол

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор в обзорной статье о чемпионате мира-2023 заявил, что форвард «Орландо» и сборной Германии Франц Вагнер, выбранный под 8-м номером на драфте-2021, в скором времени может стать одним из лучших игроков лиги.

«Я уже давно высокого мнения о Вагнере. В прошлом сезоне я сказал своему соведущему Крису Вернону, что Вагнер может однажды войти в Топ-20 игроков НБА.

Если сейчас вновь провести драфт 2021 года, он вполне может уйти первым, опередив даже Кейда Каннингема, Эвана Мобли и Скотти Барнса. Это нисколько не умаляет их навыки, а лишь говорит о его потолке и о том, на что он способен.

И можно по-настоящему начинать спор, кого выбрать своим франчайзом на ближайшие 10 лет – Вагнера или Банкеро», – пишет журналист.

Вагнер пропустил часть ЧМ-2023 из-за травмы, в 4 матчах его статистика составила 16,8 очка и 6,5 подбора при 43% с игры и 25% из-за дуги.

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3 комментария

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noke
Не, ну вряд ли настолько. Но как обычно сразу вспоминается, что он по сути был обменян вместе с Венделлом Картером, Отто Портером и Джеттом Ховардом на Николу Вучевича. ))) И некоторые болелы Чикаго ещё и считали этот обмен в тот момент неплохим.
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MrFrost
Ага, а Шрёдер, на самом деле, является лучшим пг. Какие же некоторые впечатлительные. Вагнер мне напоминает очень сильно Майка Данливи Мл, т е игрок он, конечно, хороший, но ничего сверхъестественного. А Банкеро - это поздний Гриффин.
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