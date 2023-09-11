Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Если сейчас провести драфт 2021 года, Франц Вагнер может уйти первым – перед Каннингемом, Мобли и Барнсом. Он способен стать Топ-20 игроком НБА»

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор в обзорной статье о чемпионате мира-2023 заявил, что форвард « » и сборной Германии Франц Вагнер, выбранный под 8-м номером на драфте-2021, в скором времени может стать одним из лучших игроков лиги.

«Я уже давно высокого мнения о Вагнере. В прошлом сезоне я сказал своему соведущему Крису Вернону, что Вагнер может однажды войти в Топ-20 игроков .

Если сейчас вновь провести драфт 2021 года, он вполне может уйти первым, опередив даже , и Скотти Барнса. Это нисколько не умаляет их навыки, а лишь говорит о его потолке и о том, на что он способен.

И можно по-настоящему начинать спор, кого выбрать своим франчайзом на ближайшие 10 лет – Вагнера или », – пишет журналист.

Вагнер пропустил часть ЧМ-2023 из-за травмы, в 4 матчах его статистика составила 16,8 очка и 6,5 подбора при 43% с игры и 25% из-за дуги.

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