Братья Адетокумбо инвестировали средства в две греческие винные компании
Двукратный MVP НБА Яннис Адетокумбо из «Милуоки» и его браться инвестировали средства в винодельческий бизнес Греции.
По данным греческого City Times, братья Адетокумбо, включая Янниса, Костаса, Танасиса и Алекса, недавно объявили об инвестициях в две знаковые греческие винные компании: Hellenic Wineries и Boutari Winery.
Обе винодельни имеют более чем столетнюю историю. Братья Адетокумбо собираются стать десятипроцентными акционерами.
В совместном заявлении братья выразили свои устремления: «Наша цель – представить энтузиастам во всем мире выдающиеся греческие винодельческие продукты, способствуя экономическому росту и способствуя культурному обмену».
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