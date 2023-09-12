Двукратный MVP НБА Яннис Адетокумбо из « » и его браться инвестировали средства в винодельческий бизнес Греции.

По данным греческого City Times, братья Адетокумбо, включая Янниса, , и , недавно объявили об инвестициях в две знаковые греческие винные компании: Hellenic Wineries и Boutari Winery.

Обе винодельни имеют более чем столетнюю историю. Братья Адетокумбо собираются стать десятипроцентными акционерами.

В совместном заявлении братья выразили свои устремления: «Наша цель – представить энтузиастам во всем мире выдающиеся греческие винодельческие продукты, способствуя экономическому росту и способствуя культурному обмену».

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