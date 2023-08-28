Тананис Адетокумбо мог перейти в «Никс» этим летом: «Пошли разговоры: «Да он в команде просто потому, что...» Зачем мне все это? Но Эдриан Гриффин ценит мою игру»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Нью-Йорк НБА Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Баскетбол

Форвард сборной Греции Танасис Адетокумбо, брат 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо, в интервью BasketNews признался, что был близок к тому, чтобы покинуть «Милуоки» и перейти в «Нью-Йорк» этим летом.

«Очень близок.

Понятно, что Яннис – мой брат, и, конечно же, что я люблю Милуоки. Я люблю Милуоки. Но в то же время... Я хочу играть. Всегда хочется играть и чувствовать себя полезным.

Играй я в Европе, все было бы по другому. Но сейчас пошли разговоры, типа: «Да он в команде просто потому, что...» И я такой: «Зачем мне это все?»

В конце концов, я встретился и поговорил с новым тренером [Эдрианом Гриффином]. Он сказал, что ценит то, как я играю, что ценит мой вклад.

Знаете, у каждого тренера свое мнение о любом игроке. Но когда взвесил все за и против.. я решил, что я нахожусь в нужном месте», – сказал Адетокумбо.

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3 комментария

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Евгений Квита
Сегодня в игре с США, он показал ,,прекрасный" свой уровень))) Он и в Евролиге не нужен бы был никому
+2
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+2
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xamer 9
Ну, то есть все таки главным против было то, что пока брат в команде его будущее прозрачно)
+1
0
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Райли Карри
это дно в команде из-за брата
0
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