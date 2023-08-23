«Црвена Звезда» хочет расстаться с Мирославом Радулицей

« » заинтересована в расторжении контракта с центровым Мирославом Радулицей (35 лет, 213 см).

Радулица стал единственным игроком «Црвены Звезды», который в это межсезонье не прошел медобследование.

Радулица перешел в сербский клуб в сентябре прошлого года, подписав 2-летний контракт. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 5 матчах Адриатической лиги, проводя на площадке по 7 минут.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века