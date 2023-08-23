«Црвена Звезда» хочет расстаться с Мирославом Радулицей

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Мирослав Радулица Баскетбол

«Црвена Звезда» заинтересована в расторжении контракта с центровым Мирославом Радулицей (35 лет, 213 см).

Радулица стал единственным игроком «Црвены Звезды», который в это межсезонье не прошел медобследование. 

Радулица перешел в сербский клуб в сентябре прошлого года, подписав 2-летний контракт. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 5 матчах Адриатической лиги, проводя на площадке по 7 минут.

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