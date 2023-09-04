«Црвена Звезда» расторгла контракт с Мирославом Радулицей. Серб продолжит карьеру в «Марусси»

« » объявила о расторжении контракта с центровым Мирославом Радулицей (35 лет, 213 см).

Как подтвердил Eurohoops со ссылкой на источник, Радулица продолжит карьеру в греческом « ».

Бигмэн перешел в «Црвену Звезду» прошлым летом, выиграл внутренний чемпионат и кубок, но сыграл всего восемь матчей в и лиге.

За свою карьеру в составе сборной Сербии Радулица завоевал три серебряные медали: на Евробаскете-2009, чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх-2016.

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