«Црвена Звезда» расторгла контракт с Мирославом Радулицей. Серб продолжит карьеру в «Марусси»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Греции Адриатическая лига Марусси Мирослав Радулица Баскетбол

«Црвена Звезда» объявила о расторжении контракта с центровым Мирославом Радулицей (35 лет, 213 см).

Как подтвердил Eurohoops со ссылкой на источник, Радулица продолжит карьеру в греческом «Марусси».

Бигмэн перешел в «Црвену Звезду» прошлым летом, выиграл внутренний чемпионат и кубок, но сыграл всего восемь матчей в Евролиге и Адриатической лиге.

За свою карьеру в составе сборной Сербии Радулица завоевал три серебряные медали: на Евробаскете-2009, чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх-2016.

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