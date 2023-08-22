«Црвена Звезда» ведет переговоры с Алексеем Шведом
Сербская «Црвена Звезда» ведет активные переговоры с российским защитником Алексеем Шведом (34 года, 198 см), сообщает Telegraf.rs.
Интерес к бывшему игроку ЦСКА также проявляют китайские клубы и еще один клуб Евролиги.
В начале августа ЦСКА объявил, что Швед покинул команду по истечении срока контракта. Сообщалось, что Швед склоняется к переходу в китайскую лигу и ведет переговоры с командой «Шаньдун».
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
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