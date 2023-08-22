«Црвена Звезда» ведет переговоры с Алексеем Шведом

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Сербская «Црвена Звезда» ведет активные переговоры с российским защитником Алексеем Шведом (34 года, 198 см), сообщает Telegraf.rs.

Интерес к бывшему игроку ЦСКА также проявляют китайские клубы и еще один клуб Евролиги.

В начале августа ЦСКА объявил, что Швед покинул команду по истечении срока контракта. Сообщалось, что Швед склоняется к переходу в китайскую лигу и ведет переговоры с командой «Шаньдун».

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

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2 комментария

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Сергей Орлов
Ответ Сергей Пузанков
С визами проблем не будет в Европе если играть? Вообще очень бы не хотелось, чтобы он в Китай уезжал, обычно это билет в один конец.
Ему в декабре 35 будет, любой контракт в один конец.
+2
0
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пузанков
С визами проблем не будет в Европе если играть? Вообще очень бы не хотелось, чтобы он в Китай уезжал, обычно это билет в один конец.
+1
-1
0
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