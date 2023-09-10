Диллон Брукс – лучший оборонительный игрок чемпионата мира-2023

Теги сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Форвард сборной Канады Диллон Брукс признан лучшим оборонительным игроком прошедшего чемпионата мира-2023.

«Его жесткая защита один на один против таких игроков, как Лука Дончич и Эван Фурнье, сыграла огромную роль в важных победах Страны кленового листа. Более того, он был неотъемлемой частью одного из лучших защитных составов на чемпионате мира», – говорится в сообщении на официальном сайте турнира.

Канада завоевала бронзовые медали, обыграв США в матче за третье место.

Брукс завершил чемпионат с показателями 15,1 очка, 2,9 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за матч.

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Bergkamp007
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