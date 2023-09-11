Сергей Еремин: «У Сербии был шанс, но все‑таки это был не их день»

Теги Станислав Еремин сборная Германии сборная Сербии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2023 между Германией и Сербией (83:77).

«Наверное, немцы победили заслуженно. Они более убедительно провели финальный матч. И хорошо отыграли и в защите, и в нападении. Если в первой половине встречи обе команды играли от нападения, и был красивый открытый баскетбол, то после перерыва что‑то у сербов не заладилось. А сборная Германии гнула свою линию, и нашлись игроки, которые забили.

Думаю, что у команды Сербии был шанс, но все‑таки сегодня не их день был. Где‑то удача и счастье были на стороне немецкой команды, но победили они заслуженно», - сказал Еремин.

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