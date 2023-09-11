Сергей Еремин: «У Сербии был шанс, но все‑таки это был не их день»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2023 между Германией и Сербией (83:77).

«Наверное, немцы победили заслуженно. Они более убедительно провели финальный матч. И хорошо отыграли и в защите, и в нападении. Если в первой половине встречи обе команды играли от нападения, и был красивый открытый баскетбол, то после перерыва что‑то у сербов не заладилось. А сборная Германии гнула свою линию, и нашлись игроки, которые забили.

Думаю, что у команды Сербии был шанс, но все‑таки сегодня не их день был. Где‑то удача и счастье были на стороне немецкой команды, но победили они заслуженно», - сказал Еремин.

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