«Партизан» интересуется Фрэнком Камински

Теги возможные переходы Хьюстон Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Адриатическая лига Фрэнк Камински Баскетбол

Сербский «Партизан» проявляет интерес к американскому центровому Фрэнку Камински (30 лет, 213 см), сообщает Mozzart Sport.

Ранее сообщалось, что Камински ведет переговоры с тель-авивским «Маккаби».

По словам агентства «Priority Sports and Entertainment», которое представляет интересы Камински, игрок отдает предпочтение контракту в НБА. Если ему не удастся остаться в лиге, он рассмотрит предложения от европейских команд, в том числе от «Партизана» и «Маккаби».

Камински был выбран на драфте НБА 2015 года под общим 9-м номером. В феврале 2023-го центрового обменяли из «Атланты» в «Хьюстон». В 10 матчах за техасский клуб он набирал в среднем 1,8 очка.

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