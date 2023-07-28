«Партизан» интересуется Фрэнком Камински

Сербский « » проявляет интерес к американскому центровому (30 лет, 213 см), сообщает Mozzart Sport.

Ранее сообщалось, что Камински ведет переговоры с тель-авивским «Маккаби».

По словам агентства «Priority Sports and Entertainment», которое представляет интересы Камински, игрок отдает предпочтение контракту в НБА. Если ему не удастся остаться в лиге, он рассмотрит предложения от европейских команд, в том числе от «Партизана» и «Маккаби».

Камински был выбран на драфте НБА 2015 года под общим 9-м номером. В феврале 2023-го центрового обменяли из «Атланты» в « ». В 10 матчах за техасский клуб он набирал в среднем 1,8 очка.

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе