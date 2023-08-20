Терренс Росс подтвердил, что получил предложение от «Партизана»

Теги Орландо Финикс Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Адриатическая лига Терренс Росс Баскетбол

Атакующий защитник Терренс Росс во время прямого эфира подтвердил слухи, что получил предложение от сербского «Партизана».

«Они и правда предложили контракт. Я такой: «Ну, кто знает», – сказал Росс.

Росс является свободным агентом и пока не решил, где продолжит свою карьеру.

Последний сезон 32-летний защитник провел в «Орландо» и «Финиксе». В среднем он набирал 8,3 очка, делал 2,4 подбора и 1,5 передачи в 63 матчах.

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