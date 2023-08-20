Терренс Росс подтвердил, что получил предложение от «Партизана»

Атакующий защитник во время прямого эфира подтвердил слухи, что получил предложение от сербского « ».

«Они и правда предложили контракт. Я такой: «Ну, кто знает», – сказал Росс.

Росс является свободным агентом и пока не решил, где продолжит свою карьеру.

Последний сезон 32-летний защитник провел в « » и « ». В среднем он набирал 8,3 очка, делал 2,4 подбора и 1,5 передачи в 63 матчах.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций