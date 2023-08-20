Терренс Росс подтвердил, что получил предложение от «Партизана»
Атакующий защитник Терренс Росс во время прямого эфира подтвердил слухи, что получил предложение от сербского «Партизана».
«Они и правда предложили контракт. Я такой: «Ну, кто знает», – сказал Росс.
Росс является свободным агентом и пока не решил, где продолжит свою карьеру.
Последний сезон 32-летний защитник провел в «Орландо» и «Финиксе». В среднем он набирал 8,3 очка, делал 2,4 подбора и 1,5 передачи в 63 матчах.
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