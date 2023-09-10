Стив Балмер о покупке «Клипперс» за 2 млрд в 2014 году: «Переплатил процентов на 10»
Владелец «Клипперс» Стив Балмер стал гостем подкаста форварда команды Пола Джорджа, где рассказал о процессе покупки команды в 2014 году.
Балмер, состояние которого оценивается примерно в 101,5 млрд долларов, купил «Клипперс» за 2 миллиарда у Дональда Стерлинга.
«Я был полностью вовлечен в процесс, но потом дело дошло до тендера. Мы находились в процессе торгов, и я просто сказал: «Я заберу эту команду».
Люди считали, что я переплатил, но я получил команду. Вероятно, я заплатил процентов на 10 больше, чем нужно было», – сказал Балмер.
Forbes сейчас оценивает «Клипперс» в приблизительно 3,9 млрд.
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