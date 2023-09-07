Стивен Эй Смит: «Не согласен с тем, что Скип Бэйлесс зовет Расселла «Уэстбриком» и критикует Леброна»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс НБА Расселл Уэстбрук Стивен Эй Смит Скип Бэйлесс Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит не поддерживает экспрессивную манеру повествования ведущего Fox Sports Скипа Бэйлесса, который известен своим негативным отношением к звезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Я не согласен с тем, что Бэйлесс называет Рассела Уэстбрука «Уэстбриком» (от англ. brick – кирпич). Я не согласен с его непрекращающейся критикой в адрес Леброна Джеймса только потому, что он носит 23-й номер и пытается стать Джорданом.

Я люблю и уважаю Леброна Джеймса, но я ставлю его вторым номером после Джордана, как это и делает Скип», – сказал Смит.

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1 комментарий

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ты не прав
Был же вроде список от Скипа. Там Леброн даже не в пятерке, если память не подводит
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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