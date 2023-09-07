Стивен Эй Смит: «Не согласен с тем, что Скип Бэйлесс зовет Расселла «Уэстбриком» и критикует Леброна»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит не поддерживает экспрессивную манеру повествования ведущего Fox Sports Скипа Бэйлесса, который известен своим негативным отношением к звезде «Лейкерс» .

«Я не согласен с тем, что Бэйлесс называет Рассела Уэстбрука «Уэстбриком» (от англ. brick – кирпич). Я не согласен с его непрекращающейся критикой в адрес Леброна Джеймса только потому, что он носит 23-й номер и пытается стать Джорданом.

Я люблю и уважаю Леброна Джеймса, но я ставлю его вторым номером после , как это и делает Скип», – сказал Смит.

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