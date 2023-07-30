Кардиолог-электрофизиолог: «Тот факт, что Бронни Джеймс выжил, просто удивителен»

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Доктор Скотт Черешняк, кардиолог-электрофизиолог и директор отделения детской аритмии Медицинской школы Стэнфордского университета, в интервью Sporting News отметил удачный исход ситуации с 18-летним Бронни Джеймсом.

По словам доктора, в случаях внебольничной остановки сердца шанс выжить составляет около 10 процентов.

«Тот факт, что он выжил, просто удивителен.

Ему не повезло в том смысле, что с ним произошел очень редкий случай, потенциально опасный для жизни. Но ему повезло в том смысле, что кто-то сделал искусственное дыхание, спас ему жизнь, надел автоматический внешний дефибриллятор и вернул его», – сказал Черешняк.

Старший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса потерял сознание во время тренировки в Университете Южная Калифорния в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В четверг Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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16 комментариев

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ID89
Ответ Аморалинни
Бред У него сердце остановилось не в глухом лесу, а на спортивной арене, многомиллионного города
Согласен, кардиолог ничего не понимает, поверим левому юзеру спортса, спасшему ни одну тысячу жизней
+22
0
+22
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Jason Williams
Ответ Аморалинни
Бред У него сердце остановилось не в глухом лесу, а на спортивной арене, многомиллионного города
Ну на спортивной арене тоже могли не успеть сделать искуственное дыхание, завести сердце, или не сделать вообще, это же не больница. Об этом врач и говорит
+7
0
+7
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mqh9pzrxgf
Ответ Jason Williams
Ну на спортивной арене тоже могли не успеть сделать искуственное дыхание, завести сердце, или не сделать вообще, это же не больница. Об этом врач и говорит
Зачем с врачом споришь) это же легендарный Джони синс)
+3
0
+3
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Антон Никитин
Ответ Аморалинни
Бред У него сердце остановилось не в глухом лесу, а на спортивной арене, многомиллионного города
Скажи это Лёше Черепанову. хоть и были медики, а всё равно умер...
+2
0
+2
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Михаил Нуякшин
Кто бы как не относился к Леброну и его детям…но в таком случае стоит пожелать выздоровления и возвращения на площадку)
+1
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sanya_xl
Подобный случай был не так давно на Евро у Эриксона. На ровном месте профи футболист упал с остановкой сердца и его с трудом откачали.
Пугает именно внезапная остановка сердца у спортсменов, казалось бы здоровых людей. Случись бы это где-то на заднем дворе и все, без шансов на выживание
+1
0
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noke
Ответ Аморалинни
Бред У него сердце остановилось не в глухом лесу, а на спортивной арене, многомиллионного города
Недавно была статья здесь на трибуне в контексте этого события. Там была следующая цитата
"..в 2019-м в журнале Sports Health было опубликовано исследование, согласно которому в период с 2014 по 2016 годы 132 школьника и студента пережили остановку сердца во время занятий спортом в своем учебном заведении.
Из них выживших – 48%."
Так что, конечно, бред.
+1
0
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Аморалинни
Ответ noke
Недавно была статья здесь на трибуне в контексте этого события. Там была следующая цитата "..в 2019-м в журнале Sports Health было опубликовано исследование, согласно которому в период с 2014 по 2016 годы 132 школьника и студента пережили остановку сердца во время занятий спортом в своем учебном заведении. Из них выживших – 48%." Так что, конечно, бред.
Врач говорит про 10 процентов
А тут целых 48
Еще вопросы?))))))))))
+1
0
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Аморалинни
Ответ Jason Williams
Ну на спортивной арене тоже могли не успеть сделать искуственное дыхание, завести сердце, или не сделать вообще, это же не больница. Об этом врач и говорит
На спортивной арене во время тренировки присутствуют медики😏
+4
-4
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Jason Williams
Ответ mqh9pzrxgf
Зачем с врачом споришь) это же легендарный Джони синс)
Согласен, недоглядел))
0
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Stingray_
Ответ Аморалинни
На спортивной арене во время тренировки присутствуют медики😏
Судя по звонку в 911 медика не было. Но дефибрилятор точно есть в зале универа.
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Аморалинни
Ответ Stingray_
Судя по звонку в 911 медика не было. Но дефибрилятор точно есть в зале универа.
Все спортивные тренеры проходят обучение по использованию дефибриллятора и СЛР - заявление или пояснение НСАА
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DevilBrO
Ответ Аморалинни
Врач говорит про 10 процентов А тут целых 48 Еще вопросы?))))))))))
про 10% имеется в виду что нашелся человек в нужный момент с нужными знаниями, а не про выживаемость
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Forza
Ответ sanya_xl
Подобный случай был не так давно на Евро у Эриксона. На ровном месте профи футболист упал с остановкой сердца и его с трудом откачали. Пугает именно внезапная остановка сердца у спортсменов, казалось бы здоровых людей. Случись бы это где-то на заднем дворе и все, без шансов на выживание
Только это не только у спортсменов. У любого из нас может остановится сердце в любой момент. Это просто вопрос вероятностей
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