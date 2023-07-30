Кардиолог-электрофизиолог: «Тот факт, что Бронни Джеймс выжил, просто удивителен»

Доктор Скотт Черешняк, кардиолог-электрофизиолог и директор отделения детской аритмии Медицинской школы Стэнфордского университета, в интервью Sporting News отметил удачный исход ситуации с 18-летним .

По словам доктора, в случаях внебольничной остановки сердца шанс выжить составляет около 10 процентов.

«Тот факт, что он выжил, просто удивителен.

Ему не повезло в том смысле, что с ним произошел очень редкий случай, потенциально опасный для жизни. Но ему повезло в том смысле, что кто-то сделал искусственное дыхание, спас ему жизнь, надел автоматический внешний дефибриллятор и вернул его», – сказал Черешняк.

Старший сын суперзвезды «Лейкерс» потерял сознание во время тренировки в Университете Южная Калифорния в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В четверг Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно