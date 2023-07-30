Кардиолог-электрофизиолог: «Тот факт, что Бронни Джеймс выжил, просто удивителен»
Доктор Скотт Черешняк, кардиолог-электрофизиолог и директор отделения детской аритмии Медицинской школы Стэнфордского университета, в интервью Sporting News отметил удачный исход ситуации с 18-летним Бронни Джеймсом.
По словам доктора, в случаях внебольничной остановки сердца шанс выжить составляет около 10 процентов.
«Тот факт, что он выжил, просто удивителен.
Ему не повезло в том смысле, что с ним произошел очень редкий случай, потенциально опасный для жизни. Но ему повезло в том смысле, что кто-то сделал искусственное дыхание, спас ему жизнь, надел автоматический внешний дефибриллятор и вернул его», – сказал Черешняк.
Старший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса потерял сознание во время тренировки в Университете Южная Калифорния в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В четверг Бронни был выписан из больницы.
Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно
Пугает именно внезапная остановка сердца у спортсменов, казалось бы здоровых людей. Случись бы это где-то на заднем дворе и все, без шансов на выживание
"..в 2019-м в журнале Sports Health было опубликовано исследование, согласно которому в период с 2014 по 2016 годы 132 школьника и студента пережили остановку сердца во время занятий спортом в своем учебном заведении.
Из них выживших – 48%."
Так что, конечно, бред.
А тут целых 48
Еще вопросы?))))))))))