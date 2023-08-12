Школьный баскетболист Калеб Уайт умер после ухудшения состояния во время тренировки

Перспективный баскетболист средней школы округа Джефферсон в США Калеб Уайт умер в четверг после ухудшения состояния во время тренировки.

Уайту стало плохо в 13:12 во время занятия школе. Калеб тренировался со своей командой, когда потерял сознание. Спасательные процедуры начали проводить до прибытия скорой помощи.

Позже Уайт был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где в 14:23 констатировали смерть.

Игравший первого номера Уайт был признан ESPN игроком №3 в штате и занял 43-е место по стране на своей позиции. В минувшем сезоне он набирал в среднем 17,3 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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