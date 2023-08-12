Школьный баскетболист Калеб Уайт умер после ухудшения состояния во время тренировки

Теги происшествия NCAA любительский баскетбол Бронни Джеймс Баскетбол

Перспективный баскетболист средней школы округа Джефферсон в США Калеб Уайт умер в четверг после ухудшения состояния во время тренировки.

Уайту стало плохо в 13:12 во время занятия школе. Калеб тренировался со своей командой, когда потерял сознание. Спасательные процедуры начали проводить до прибытия скорой помощи.

Позже Уайт был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где в 14:23 констатировали смерть.

Игравший первого номера Уайт был признан ESPN игроком №3 в штате и занял 43-е место по стране на своей позиции. В минувшем сезоне он набирал в среднем 17,3 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

Недавно похожий инцидент случился с сыном Леброна Джеймса Бронни, который потерял сознание и перенес остановку сердца на тренировке. Его удалось спасти.

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5 комментариев

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Misha_Sapunov
Ответ Sonder
я знаю такие препараты. В 2020 году популярными стали еще для бессимптомно больных
такие препараты колят все с рождения и уже давно.
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Чубака из половины Шака
Ответ Мурад Сабиев
Мои соболезнования. Но стоит обратить внимание на эту неприятную тенденцию. У сына Джеймса проблемы с сердцем во время тренировки, сейчас вообще смерть во время тренировки у школьника. Думаю имеет место быть версия о каких-то препаратах, которые сильно нагружают организм (сердце). Но конечно же это должны проверить.
Давать препараты школьникам и студентам, которые еще не выступают на высшем уровне - сомнительная практика. Возможно недостаточное обследование проходят ребята. Хотя все варианты возможны. Очень жаль чувака, соболезнования родным и близким.
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dimslav
Ответ Sonder
я знаю такие препараты. В 2020 году популярными стали еще для бессимптомно больных
а что ж не указать прямо - так называемые ковидные прививки, после чего проблемы с сердцем стали появляться даже у детей, что говорить о тысячах спортсменов, с их нагрузкой на сердце. Агуэро и Эриксен не дадут соврать.
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