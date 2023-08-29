Андрей Кириленко: «Как только спадет политическое напряжение, мы максимально быстро вернемся обратно»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал об омоложении сборной России и потенциальном возвращении в международные соревнования.

«Сейчас самое интересное время. У нас появилась возможность полностью обновить национальную команду. На сегодняшнее время надо оперировать в этой данности. Мы провели спарринг с Ираном, который играет на ЧМ.

Мы думаем и об омоложении. У состава национальной команды средний возраст 23 года. Потенциально талантливые ребята для высокого уровня. Хочется уже дать им сильнее уровень. Есть ребята, что играют и в студенческом баскетболе.

Мы не можем прогнозировать многого. Мы немного на обочине, но не отчаиваемся. Ищем варианты хорошего спарринга, в том числе на следующее лето.

У нас очень плотные контакты с международным баскетболом. Я уверен, как только чуть‑чуть спадет политическое напряжение, мы максимально быстро вернемся обратно», – заявил Кириленко.

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