Андрей Кириленко: «Как только спадет политическое напряжение, мы максимально быстро вернемся обратно»

Теги сборная России сборная России жен РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал об омоложении сборной России и потенциальном возвращении в международные соревнования.

«Сейчас самое интересное время. У нас появилась возможность полностью обновить национальную команду. На сегодняшнее время надо оперировать в этой данности. Мы провели спарринг с Ираном, который играет на ЧМ.

Мы думаем и об омоложении. У состава национальной команды средний возраст 23 года. Потенциально талантливые ребята для высокого уровня. Хочется уже дать им сильнее уровень. Есть ребята, что играют и в студенческом баскетболе.

Мы не можем прогнозировать многого. Мы немного на обочине, но не отчаиваемся. Ищем варианты хорошего спарринга, в том числе на следующее лето.

У нас очень плотные контакты с международным баскетболом. Я уверен, как только чуть‑чуть спадет политическое напряжение, мы максимально быстро вернемся обратно», – заявил Кириленко.

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5 комментариев

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Oleg Olegov
У моего одноклассника брат наркоманил люто, и их мать в какой-то момент одичала настолько, что по всей квартире расклеила бумажки с мантрами типа Я самая обаятельная и привлекательная, Я привлекаю в свою жизнь добро, Мой сын не наркоман и полностью здоров.
Это нифига не помогло, а вот эти одинаковые речи функционеров про то, что скоро все прекратится и мы вернёмся обратно, очень напоминают ритуальные фантомные торги той матери.
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Dorokhov Misha
оказывается это называется политическое напряжение
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DiffusedLight
Время действительно интересное. Скоро Запорожье выйдет из состава РФ, а Крым будет блокирован. Ну напаряжение ТОЧНО спадёт, и вот сразу вернёмся, даа
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Freddy Durst
Какой Наивный мальчик Андрюша....
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Sizt
Судя по темпам наступления ВСУ в Запорожье и ВС РФ в Харьковской области, политическое напряжение спадет лет через 10.
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