Андрей Кириленко: «С удовольствием привез бы женскую сборную России в Суздаль»

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал город, где бы он хотел провести матч женской сборной России.

«Если говорить о расширении географии городов, то мы здесь ждем обратной динамики. Реакции именно от городов. Мы готовы привозить сборную. Даже при том, что у нас не так много игр. Из последних городов, которые мне лично понравились — Суздаль.

Я бы женскую сборную с удовольствием туда привез. Там есть очень неплохой зал. Там не такая большая вместимость, но он очень приятный. И сделать матч в одном из исторических центров Руси — может получиться масштабно и красиво», — сказал Кириленко.

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