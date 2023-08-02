Андрей Кириленко: «С удовольствием привез бы женскую сборную России в Суздаль»

Теги сборная России сборная России жен РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал город, где бы он хотел провести матч женской сборной России.

«Если говорить о расширении географии городов, то мы здесь ждем обратной динамики. Реакции именно от городов. Мы готовы привозить сборную. Даже при том, что у нас не так много игр. Из последних городов, которые мне лично понравились — Суздаль.

Я бы женскую сборную с удовольствием туда привез. Там есть очень неплохой зал. Там не такая большая вместимость, но он очень приятный. И сделать матч в одном из исторических центров Руси — может получиться масштабно и красиво», — сказал Кириленко.

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1 комментарий

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Velirpa
в кокошник заставь их играть.
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