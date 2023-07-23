Андрей Кириленко: «Нас три-четыре года не будет на чемпионатах мира»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью РБК рассказал, когда ждать допуска сборной России до международных турниров.

— Есть ли у вас понимание, когда с российского баскетбола снимут санкции и допустят до международных соревнований?

— Мы постоянно находимся в контакте с международными коллегами. Я думаю, что пока политическое напряжение не спадет, нас три-четыре года не будет на чемпионатах мира. Для резерва это гораздо большая проблема, чем для взрослых, потому что мы должны давать детям возможность спарринга со спортсменами из других стран. Только так можно вырастить ребят, которые будут играть на уровень выше.

— Вы сказали, три-четыре года ждать не стоит. Это ощущение или какой-то внутренний анализ?

— Просто субъективно. Потому что я сужу по олимпийским циклам. Игры: 2024 год — Париж, 2028-й — Лос-Анджелес. То есть пока сейчас цикл из пяти лет пройдет в странах, которые на сегодняшний день находятся в недружественной позиции и не хотят видеть российских атлетов. Особенно, пока идет некая политическая история, идет военный конфликт. Дальше, если мы раскроем эту тему: визы, логистика, безопасность спортсменов. Условно, если сейчас скажут: «Мы вас пускаем обратно», — то, во-первых, или не дадут визу, а во-вторых, невозможно гарантировать безопасность из-за возможных провокаций. Приедут ребята с надписями «Россия» в страну, где идет очень большое давление и неприятие, некое даже русофобство.

— Особо же никаких провокаций с россиянами не происходит. Конкретный пример — теннисисты.

— Очень индивидуально. Опять же, когда есть один-два индивидуальных спортсмена — это незаметно. Когда путешествует целая команда по 20–25 человек, у которых «Сборная России» на майках, то сразу же есть нездоровая история. Тем более, я говорю, что сейчас такое время, когда любой незначительный момент может создать искру. И зачем? Если бы сейчас мой ребенок захотел поехать на какой-нибудь чемпионат Европы в страны, которые сейчас вовлечены во всю эту историю, я бы сказал: «Подожди, не надо, давай потом».

— Вы допускаете, что такие же опасения есть в других странах? И как решать этот вопрос?

— Абсолютно допускаю. Я уверен, что также другие страны не хотят и не отпустят своих детей в Россию. Пока не решится политический конфликт, я не вижу выхода из этой ситуации. Сначала должны быть некие договоренности по поводу снижения этого градуса агрессии. Только после этого можно о чем-то говорить.

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