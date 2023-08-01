Андрей Кириленко — о сборной России: «Сейчас с этой командой выступали бы на чемпионате мира»

Теги сборная России сборная России жен РФБ Андрей Кириленко Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко высоко оценил перспективы мужской и женской российских сборных на международной арене.

«Я считаю, что есть правильная почва для роста. Даже в этих условиях. Понятно, что хотелось бы другого. Хочется международного «выхлопа». И я уверен, что если бы сейчас мы были в международном движении, то с этой командой выступали бы на чемпионате мира.

Потому что полтора года назад мы лидировали в отборочной группе и все шло к нашему выходу из нее. Также как и женская сборная должна была выступать в Австралии на Кубке мира. Но это же риторика сейчас», – сказал Кириленко.

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2 комментария

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Johnn
если бы не один бункерный дед
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avcgloronalduMU
разве отобрались бы? нет
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