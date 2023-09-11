Дирк Новицки о победе Германии на ЧМ-2023: «Невероятно»

Теги Дирк Новицки сборная Германии сборная Сербии НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший игрок НБА и сборной Германии Дирк Новицки отреагировал на победу национальной команды на ЧМ-2023.

«Чемпионы мира!!! Невероятно! 🥇 Что за команда!!!!» – написал Новицки в социальных сетях.

В финале немцы победили Сербию со счетом 83:77. Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий