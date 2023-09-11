Бывший игрок и сборной Германии Дирк Новицки отреагировал на победу национальной команды на ЧМ-2023.

« мира!!! Невероятно! 🥇 Что за команда!!!!» – написал Новицки в социальных сетях.

В финале немцы победили Сербию со счетом 83:77. Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира.

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