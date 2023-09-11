«Хьюстон» и Бобан Марьянович договорились о продлении контракта

Теги переходы Хьюстон НБА Бобан Марьянович Баскетбол

«Хьюстон» и свободный агент Бобан Марьянович (35 лет, 224 см) договорились о продлении контракта на сезон-23/24.

Марьянович стал игроком «Рокетс» летом 2022 года в результате обмена из «Далласа». В минувшем игровом году серб провел за команду 31 матч, набирая 3,3 очка и 1,9 подбора в среднем за встречу.

Для Марьяновича предстоящий сезон станет 9-м в НБА. Ранее он играл за «Сан-Антонио», «Детройт», «Клипперс», «Филадельфию» и «Даллас».

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