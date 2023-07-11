Стали известны подробности контракта Фреда Ванвлита с «Хьюстоном»

Теги переходы Хьюстон Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит (29 лет, 185 см) заключил с «Хьюстоном» трехлетний контракт на 128,5 миллиона долларов, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Соглашение включает в себя опцию команды на сезон-2025/26 и 15-процентный трейд-кикер.

Трейд-кикер – бонус, который выплачивается игроку при обмене и прибавляется к сумме его контракта в платежной ведомости.

Ванвлит выступал за «Торонто» на протяжении всей своей 7-летней карьеры в НБА. В минувшем сезоне показатели чемпиона-2019 составляли 19,3 очка, 7,2 передачи и 4,1 подбора при 39,3% с игры и 34,2% из-за дуги.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

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7 комментариев

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noke
Ну т.е. это всё-таки двухлетний контракт. На два этих года, пока Хьюстону всё-равно некому платить. Вообще нормально.
+7
0
+7
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fhneh
Все равно не понимаю, почему нельзя было плюнуть эти деньги в игроков, которых можно было бы впоследствии использовать как активы. При обмене которых можно было бы принять плохие контракты за пики или просто развивать (Ривз, Струс, Хачимура, Пелтль). Нафига переплачивать Ванвлиту и Бруксу, которые с такими контрактами никому будут не нужны
+3
0
+3
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Брэд Либил
Ответ Tydeus
Ну мы уже видели такой ход от Капчака – Мозгов и Денг. И к чему это всё привело
к увольнению Купчака?
+1
0
+1
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Tydeus
Ответ fhneh
Все равно не понимаю, почему нельзя было плюнуть эти деньги в игроков, которых можно было бы впоследствии использовать как активы. При обмене которых можно было бы принять плохие контракты за пики или просто развивать (Ривз, Струс, Хачимура, Пелтль). Нафига переплачивать Ванвлиту и Бруксу, которые с такими контрактами никому будут не нужны
Ну мы уже видели такой ход от Капчака – Мозгов и Денг. И к чему это всё привело
0
0
0
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