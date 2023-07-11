Стали известны подробности контракта Фреда Ванвлита с «Хьюстоном»

Бывший разыгрывающий «Торонто» (29 лет, 185 см) заключил с « » трехлетний контракт на 128,5 миллиона долларов, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Соглашение включает в себя опцию команды на сезон-2025/26 и 15-процентный трейд-кикер.

Трейд-кикер – бонус, который выплачивается игроку при обмене и прибавляется к сумме его контракта в платежной ведомости.

Ванвлит выступал за « » на протяжении всей своей 7-летней карьеры в НБА. В минувшем сезоне показатели чемпиона-2019 составляли 19,3 очка, 7,2 передачи и 4,1 подбора при 39,3% с игры и 34,2% из-за дуги.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА