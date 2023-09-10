Богдан Богданович: «Нам есть чем гордиться»

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович после поражения от Германии в финале (77:83) заявил, что команда может гордиться своим выступлением на чемпионате мира-2023.

«Нашей целью было пройти квалификацию на Олимпийские игры. Мы вышли в финал и сделали еще один большой шаг. Со спортивной точки зрения, это моя вина, мы были в шаге от того, чтобы выиграть золотую медаль.

Честно говоря, немцы был лучше, они показывали это на протяжении всего турнира. Они умеют проводить сложные матчи. Нам немного не хватило опыта, всего понемногу. Но это баскетбол.

Я надеюсь, что нам удастся что-то построить на основе этого. Я горжусь тем, как мы работали. Это одна из лучших команд, с которой я работал. Все игроки – настоящие бойцы и профессионалы. Я рад, что был частью этой команды.

Нам есть чем гордиться. Турнир закончился поражением, но мы добились большого успеха», – сказал Богданович.

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