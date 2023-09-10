«Портленд» подписал Джорджа Кондитта

Центровой сборной Пуэрто-Рико Джордж Кондитт (23 года, 208 см) подписал негарантированный контракт с « ».

23-летний бигмен провел прошлый сезон за греческий «Промитеас», набирая 9,8 очка, 6,3 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

На прошедшем чемпионате мира Кондитт набирал за Пуэрто-Рико 10,8 очка, 7,4 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за игру.

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