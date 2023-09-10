«Портленд» подписал Кевина Нокса на один сезон
«Портленд» и легкий форвард Кевин Нокс (24 года, 206 см) договорились о заключении однолетнего контракта, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Нокс стал игроком «Блэйзерс» после февральского обмена с участием четырех команд.
Форвард принял участие в 21 встрече, набирая в среднем 8,5 очка и 3,3 подбора при 44,4% реализации бросков с игры.
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