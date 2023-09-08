Марк Стейн: «Лиллард разочарован отсутствием прогресса в ситуации с запросом на обмен»

Авторитетный инсайдер Марк Стейн описал отношение звезды « » к затягиванию процесса обмена в другую команду.

«Лиллард разочарован отсутствием прогресса в ситуации с запросом на обмен. Он хочет, чтобы с этим было как можно скорее покончено. Но инициатива у «Портленда». Ему придется подождать.

Это своего рода игра с огнем. Но пусть даже они играют с огнем, Дэйм – не . Он не собирается устраивать пожар. По крайней мере, я не думаю, что он это сделает», – считает Спирс.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

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