Марк Стейн: «Лиллард разочарован отсутствием прогресса в ситуации с запросом на обмен»

Теги Портленд НБА Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Марк Стейн Баскетбол

Авторитетный инсайдер Марк Стейн описал отношение звезды «Портленда» Дэмиана Лилларда к затягиванию процесса обмена в другую команду.

«Лиллард разочарован отсутствием прогресса в ситуации с запросом на обмен. Он хочет, чтобы с этим было как можно скорее покончено. Но инициатива у «Портленда». Ему придется подождать.

Это своего рода игра с огнем. Но пусть даже они играют с огнем, Дэйм – не Джеймс Харден. Он не собирается устраивать пожар. По крайней мере, я не думаю, что он это сделает», – считает Спирс.

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