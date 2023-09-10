Комментаторы в видеоигре NBA 2K24 говорят, что Дэмиан Лиллард уже перешел в «Майами»

Популярный баскетбольный симулятор NBA 2K24 намекнул на переход разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда в « ».

В сети появился отрезок игры, где комментаторы недвусмысленно говорят, что обмен Лилларда в «Хит» уже произошел.

«От Портленда до Майами очень далеко, но для все дело было в относительной удаленности команд от борьбы за титул.

Да, и в «Хит» он присоединяется к команде, которая дважды за последние четыре сезона выходила в финал. Они надеются, что он станет той недостающей частью, которая поможет наконец пройти эту дистанцию до конца», – сказали комментаторы.

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