Турнир в честь 50-летия «Игокеа». Финал. ЦСКА проиграл «Партизану»

В воскресенье в Республике Сербской в финале турнира, посвященного 50-летию клуба «Игокеа», московский ЦСКА проиграл белградскому «Партизану» со счетом 54:74.

Турнир в честь 50-летия «Игокеа»

Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Финал

Партизан Сербия – ЦСКА Россия – 74:54 (20:19, 13:7, 22:17, 19:11)

ПАРТИЗАН: Смаилагич, Дозьер (оба – 13), Камински (11), Анджушич (10).

ЦСКА: Уэйр (21), Джекири (10 + 11 подборов), Тримбл (9), Жан-Шарль (5 + 7 подборов).

10 сентября. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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