Турнир в честь 50-летия «Игокеа». ЦСКА сыграет с хозяевами соревнований
В среду в Республике Сербской стартует турнир в честь 50-летия местного клуба «Игокеа».
В первой встрече ЦСКА на открытой площадке сыграет с хозяевами соревнований.
Турнир в честь 50-летия «Игокеа»
Республика Сербская, Босния и Герцеговина
Группа А
Игокеа Босния и Герцеговина – ЦСКА Россия
6 сентября. 21:00
Положение команд: ЦСКА Россия – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Галатасарай Турция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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