Турнир в честь 50-летия «Игокеа». ЦСКА сыграет с хозяевами соревнований

Теги результаты товарищеские матчи ЦСКА Игокеа Баскетбол

В среду в Республике Сербской стартует турнир в честь 50-летия местного клуба «Игокеа».

В первой встрече ЦСКА на открытой площадке сыграет с хозяевами соревнований.

Турнир в честь 50-летия «Игокеа»

Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Группа А

Игокеа Босния и Герцеговина – ЦСКА Россия

6 сентября. 21:00

Положение команд: ЦСКА Россия – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-0, Галатасарай Турция – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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