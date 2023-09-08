Турнир в честь 50-летия «Игокеа». ЦСКА сыграет с «Галатасараем»

В пятницу в Республике Сербской продолдится турнир в честь 50-летия местного клуба «Игокеа».

В решающей встрече группового этапа столичный ЦСКА сыграет с турецким «Галатасараем».

Турнир в честь 50-летия «Игокеа»

Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Группа А

Галатасарай Турция – ЦСКА РОССИЯ

8 сентября. 18:00

Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Галатасарай Турция – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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