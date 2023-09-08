Турнир в честь 50-летия «Игокеа». ЦСКА сыграет с «Галатасараем»
В пятницу в Республике Сербской продолдится турнир в честь 50-летия местного клуба «Игокеа».
В решающей встрече группового этапа столичный ЦСКА сыграет с турецким «Галатасараем».
Турнир в честь 50-летия «Игокеа»
Республика Сербская, Босния и Герцеговина
Группа А
Галатасарай Турция – ЦСКА РОССИЯ
8 сентября. 18:00
Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Галатасарай Турция – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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