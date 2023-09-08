Турнир в честь 50-летия «Игокеа». ЦСКА сыграет с «Галатасараем»

Теги результаты товарищеские матчи ЦСКА Галатасарай Баскетбол

В пятницу в Республике Сербской продолдится турнир в честь 50-летия местного клуба «Игокеа».

В решающей встрече группового этапа столичный ЦСКА сыграет с турецким «Галатасараем».

Турнир в честь 50-летия «Игокеа»

Республика Сербская, Босния и Герцеговина

Группа А

Галатасарай Турция – ЦСКА РОССИЯ

8 сентября. 18:00

Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Галатасарай Турция – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий