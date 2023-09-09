Семен Антонов впервые после травмы принял участие в матче. Он пропустил более 10 месяцев
Форвард ЦСКА Семен Антонов в пятницу впервые после получения серьезной травмы принял участие в матче.
ЦСКА разгромил «Галатасарай» (88:50) во второй встрече турнира, посвященного 50-летию клуба «Игокеа». Антонов вышел в стартовой пятерке, набрав 2 очка и 4 подбора.
Антонов в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» 23 октября 2022 года получил разрыв ахилла.
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