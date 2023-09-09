Семен Антонов впервые после травмы принял участие в матче. Он пропустил более 10 месяцев

Теги ЦСКА Галатасарай Семен Антонов Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард ЦСКА Семен Антонов в пятницу впервые после получения серьезной травмы принял участие в матче.

ЦСКА разгромил «Галатасарай» (88:50) во второй встрече турнира, посвященного 50-летию клуба «Игокеа». Антонов вышел в стартовой пятерке, набрав 2 очка и 4 подбора.

Антонов в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» 23 октября 2022 года получил разрыв ахилла.

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1 комментарий

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LightWithin
С возвращением Саймон! Ты молодец и ты нужен баскетболу с твоей неуёмной энергией и любви к нему! А ЦСКА с победой )
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