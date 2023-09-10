Команды НБА и Евролиги «собирают информацию» о разыгрывающем сборной Латвии Артурсе Жагарсе
Инсайдер BasketNews Донатас Урбонас рассказал, что одни из лучших команд мира проявляют интерес к разыгрывающему сборной Латвии Артурсу Жагарсу, который в данный момент находится без работы.
«По информации источников BasketNews, в последние дни несколько сильных команд Евролиги и даже некоторые клубы НБА усердно собирают информацию об Артурсе Жагарсе.
Пока неясно, перерастет ли этот интерес в конкретное предложение, но становится все более очевидным, что большой контракт не за горами», – пишет инсайдер.
Показатели Жагарса на ЧМ-2023: 12,4 очка и 7,4 передачи за 25,2 минуты на паркете в среднем за игру.
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