Команды НБА и Евролиги «собирают информацию» о разыгрывающем сборной Латвии Артурсе Жагарсе

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артурс Жагарс Баскетбол

Инсайдер BasketNews Донатас Урбонас рассказал, что одни из лучших команд мира проявляют интерес к разыгрывающему сборной Латвии Артурсу Жагарсу, который в данный момент находится без работы.

«По информации источников BasketNews, в последние дни несколько сильных команд Евролиги и даже некоторые клубы НБА усердно собирают информацию об Артурсе Жагарсе.

Пока неясно, перерастет ли этот интерес в конкретное предложение, но становится все более очевидным, что большой контракт не за горами», – пишет инсайдер.

Показатели Жагарса на ЧМ-2023: 12,4 очка и 7,4 передачи за 25,2 минуты на паркете в среднем за игру.

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