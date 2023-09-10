Никола Милутинов после поражения от Германии: «Беру на себя полную ответственность»

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов взял на себя полную ответственность за то, что не показал свою лучшую игру в финале ЧМ-2023 против Германии (77:83).

«Второе место в мире – это большое достижение, особенно с командой, с которой мы сюда приехали. Тем не менее, обидно проигрывать в финале.

Мне нужно было играть лучше. Беру на себя полную ответственность. В финале играл не на том уровне, на котором провел весь турнир.

Чувствую себя ужасно, но горжусь своими ребятами за то, что они смогли завоевать серебряную медаль. Это действительно большое событие», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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