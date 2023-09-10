Никола Милутинов после поражения от Германии: «Беру на себя полную ответственность»

Теги сборная Германии сборная Сербии Никола Милутинов Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов взял на себя полную ответственность за то, что не показал свою лучшую игру в финале ЧМ-2023 против Германии (77:83).

«Второе место в мире – это большое достижение, особенно с командой, с которой мы сюда приехали. Тем не менее, обидно проигрывать в финале.

Мне нужно было играть лучше. Беру на себя полную ответственность. В финале играл не на том уровне, на котором провел весь турнир.

Чувствую себя ужасно, но горжусь своими ребятами за то, что они смогли завоевать серебряную медаль. Это действительно большое событие», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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4 комментария

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RayRay
Гудурич не забил открытый проход с фолом и трёха не зашла из угла ))
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Bashibuzuck
Как по мне, сербы слишком самоуверенно начали, а когда их "опустили на землю", не знали что делать, в концовке ожили, но немцы умеют считать не только деньги, но и очки и секунды, поэтому результат закономерен на 100%
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AryanPamir
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хорош никола
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Сергей Орлов
Ответ RayRay
Гудурич не забил открытый проход с фолом и трёха не зашла из угла ))
Да) Вот кто точно сегодня будет плохо спать.
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