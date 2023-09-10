Трехочковый Микэла Бриджеса после своего промаха с линии позволил США перевести игру с Канадой в овертайм
Легкий форвард сборной США и «Бруклина» Микэл Бриджес точным трехочковым попаданием в матче за бронзу ЧМ-2023 с Канадой сравнял счет за 0,2 секунды до конца встречи.
Бриджес смазал свой штрафной, оказался первым на подборе, выбежал за дугу и принес своей команде три очка – 111:111.
Канада не смогла завершить встречу в основное время. Судьи добавили время до 0,6 секунды; в последнем владении Келли Олиник исполнил дальний трехочковый, но мяч не достиг цели.
Матч закончился победой канадцев в овертайме – 127:118.
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Нужно на подобные моменты правило просмотра по требованию дополнительное вводить.
Ну опять же, кто мешал ему спину поставить?