Трехочковый Микэла Бриджеса после своего промаха с линии позволил США перевести игру с Канадой в овертайм

Теги сборная США видео сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Микэл Бриджес Баскетбол

Легкий форвард сборной США и «Бруклина» Микэл Бриджес точным трехочковым попаданием в матче за бронзу ЧМ-2023 с Канадой сравнял счет за 0,2 секунды до конца встречи.

Бриджес смазал свой штрафной, оказался первым на подборе, выбежал за дугу и принес своей команде три очка – 111:111.

Канада не смогла завершить встречу в основное время. Судьи добавили время до 0,6 секунды; в последнем владении Келли Олиник исполнил дальний трехочковый, но мяч не достиг цели.

Матч закончился победой канадцев в овертайме – 127:118.

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3 комментария

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felix_r
Не должны были защитывать. Он ринулся на подбор до того, как мяч коснулся кольца. По-этому, хорошо что канадцы всё таки победили.
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Turm
Ответ felix_r
Не должны были защитывать. Он ринулся на подбор до того, как мяч коснулся кольца. По-этому, хорошо что канадцы всё таки победили.
Если найдется хоть один судья, который даст такой свисток в похожей ситуации, ему можно памятник алмазных яиц поставить будет.
Нужно на подобные моменты правило просмотра по требованию дополнительное вводить.
Ну опять же, кто мешал ему спину поставить?
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