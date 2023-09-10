Андрей Кириленко: «Не удивлен, что США проиграли в полуфинале. Этим американцам далеко до «Дрим-тим»

Президент Российской федерации баскетбола признался, что поражение сборной США от Германии (111:113) не стало для него сенсацией.

«Не удивлен, что американцы проиграли в полуфинале. Прецеденты на этом чемпионате мира уже были, и не было видно, что именно у этой команды есть запас прочности. Да, ребята талантливые, великолепные баскетболисты, но не было такого, как на Олимпийских играх 1992, 2008 или 2012 годов. Все равно было видно, что с ними можно было играть, можно бороться, сборные Литвы и Германии показали. Этим американцам далеко до «Дрим-тим». И вообще «Дрим-тим» в истории баскетбола ведь была одна, и мы уже с ней строим свои ожидания.

В финале сыграют две абсолютно равные команды. Приятно, что обе они представляют Европу, выбив североамериканцев команды в полуфиналах. Это показатель того, что зачастую в спорте побеждает именно командная история, а не коллективы, ориентированные на индивидуальности», – сказал Кириленко «Матч ТВ».

Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток