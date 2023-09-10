Андрей Кириленко: «Не удивлен, что США проиграли в полуфинале. Этим американцам далеко до «Дрим-тим»

Теги сборная Германии сборная США сборная Сербии Андрей Кириленко сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко признался, что поражение сборной США от Германии (111:113) не стало для него сенсацией.

«Не удивлен, что американцы проиграли в полуфинале. Прецеденты на этом чемпионате мира уже были, и не было видно, что именно у этой команды есть запас прочности. Да, ребята талантливые, великолепные баскетболисты, но не было такого, как на Олимпийских играх 1992, 2008 или 2012 годов. Все равно было видно, что с ними можно было играть, можно бороться, сборные Литвы и Германии показали. Этим американцам далеко до «Дрим-тим». И вообще «Дрим-тим» в истории баскетбола ведь была одна, и мы уже с ней строим свои ожидания.

В финале сыграют две абсолютно равные команды. Приятно, что обе они представляют Европу, выбив североамериканцев команды в полуфиналах. Это показатель того, что зачастую в спорте побеждает именно командная история, а не коллективы, ориентированные на индивидуальности», – сказал Кириленко «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Montenegro Serbian
Тоже мне Капитан Очевидность.
Сравнивать Дрим Тимы которые амеры иногда привозят на более статусные ОИ с ростерами на ЧМ (о чëм сам же и говорит).....гениально, че. Смысл вообще о таких очевидных вещах говорить, через призму пафосной фразы "я вообще не удивлён"?

А что много кто удивлён?
На ЧМ никогда не было такой гегемонии от США как на ОИ. Они периодически проигрывают в плей-офф.
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