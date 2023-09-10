Данило Анджушич: «Алекса Аврамович приходит на тренировки в 9 утра и начинает задавать любые вопросы. Так же он играет и в обороне»

Атакующий защитник « » рассказал о подходе к тренировочному процессу своего партнера по команде Алексы Аврамовича.

«Он приходит на каждую тренировку в 9 утра, когда все еще раскачиваются, и просто начинает болтать и задавать любые вопросы. Все, что его интересует, он обсуждает весь день, независимо от твоего настроения.

Такое поведение распространяется и на его игру в обороне. Он просто не дает людям ни секунды на то, чтобы перевести дух и расслабиться», – цитирует Анджушича инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

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