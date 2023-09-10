Данило Анджушич: «Алекса Аврамович приходит на тренировки в 9 утра и начинает задавать любые вопросы. Так же он играет и в обороне»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан сборная Сербии Адриатическая лига Данило Анджушич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алекса Аврамович Баскетбол

Атакующий защитник «Партизана» Данило Анджушич рассказал о подходе к тренировочному процессу своего партнера по команде Алексы Аврамовича.

«Он приходит на каждую тренировку в 9 утра, когда все еще раскачиваются, и просто начинает болтать и задавать любые вопросы. Все, что его интересует, он обсуждает весь день, независимо от твоего настроения.

Такое поведение распространяется и на его игру в обороне. Он просто не дает людям ни секунды на то, чтобы перевести дух и расслабиться», – цитирует Анджушича инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

 Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий