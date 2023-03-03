Генеральный секретарь ФИБА: «Есть вероятность, что мы объявим о возможности участия России в предолимпийском отборочном турнире»

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис заявил, что вопрос о возможности участия сборной России в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже будет решаться на следующем заседании в апреле.

«В ноябре руководство ФИБА продлило защитные меры (отстранение российских и белорусских спортсменов) до конца апреля, когда состоится следующее заседание нашего офиса.

В баскетболе есть два очень специфических момента. Во-первых, мы являемся командным видом спорта. Кроме того, концепция нейтральных спортсменов не применима напрямую к нейтральной команде. Эта идея требует большой работы. И мы регулярно обсуждаем этот вопрос с МОК.

Во-вторых, для баскетбола олимпийская квалификация давно началась. Например, для женщин отбором является Евробаскет, и в нем не будет участвовать ни Россия, ни Беларусь. Это касается и мужской сборной Беларуси.

Есть вероятность, что мы объявим о возможности участия России в предолимпийском отборочном турнире, но решение будет принято в апреле. Мы регулярно сотрудничаем с МОК и обсуждаем с Ассоциацией международных федераций летних Олимпийских игр (ASOIF) общую позицию. Но для нас за последние три месяца ничего не изменилось», — сказал Загклис.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона