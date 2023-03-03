Генеральный секретарь ФИБА: «Есть вероятность, что мы объявим о возможности участия России в предолимпийском отборочном турнире»

Теги сборная России ФИБА сборная Беларуси Париж-2024 Андреас Загклис Баскетбол

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис заявил, что вопрос о возможности участия сборной России в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже будет решаться на следующем заседании в апреле.

«В ноябре руководство ФИБА продлило защитные меры (отстранение российских и белорусских спортсменов) до конца апреля, когда состоится следующее заседание нашего офиса.

В баскетболе есть два очень специфических момента. Во-первых, мы являемся командным видом спорта. Кроме того, концепция нейтральных спортсменов не применима напрямую к нейтральной команде. Эта идея требует большой работы. И мы регулярно обсуждаем этот вопрос с МОК.

Во-вторых, для баскетбола олимпийская квалификация давно началась. Например, для женщин отбором является Евробаскет, и в нем не будет участвовать ни Россия, ни Беларусь. Это касается и мужской сборной Беларуси.

Есть вероятность, что мы объявим о возможности участия России в предолимпийском отборочном турнире, но решение будет принято в апреле. Мы регулярно сотрудничаем с МОК и обсуждаем с Ассоциацией международных федераций летних Олимпийских игр (ASOIF) общую позицию. Но для нас за последние три месяца ничего не изменилось», — сказал Загклис.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Ответ cm9x4
Для того, что бы такая вероятность появилась, ситуация должна как-то двигаться к мирному разрешению. Что-то я такого не замечаю.
верно, это всего лишь пожелание спорт. чиновников, гегемон цикнет и все заткнутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cm9x4
Для того, что бы такая вероятность появилась, ситуация должна как-то двигаться к мирному разрешению. Что-то я такого не замечаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ $-AGROHIM-$
Соперники откажутся с нами играть
Смотря где. Если будем отбираться от Азии, то не откажутся.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
прибалт и такое выдал? 😬
завтра скажет что его не так поняли
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Afinogenov
Ответ $-AGROHIM-$
Соперники откажутся с нами играть
Тезис "Весь мир с нами", а в нашем случае - "Весь мир с ними" уже так сплоченно не работает.
Баскетбол - один из множества примеров, как повестка потихоньку меняется и сходит на нет.
О причинах можно порассуждать при желании, но факт остаётся фактом: т.н. санкции с российского спорта понемногу снимают.

Насчёт "они откажутся с нами играть" - это лишь повестка дня. Все эти гордые и независимые быстро сменят свои якобы принципы, когда поступит команда сверху.
А как там умеют формировать общественное мнение и менять повесточку, все прекрасно знают.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Большаков
Ответ $-AGROHIM-$
Соперники откажутся с нами играть
Если пригрозить техническим поражением за отказ, то не откажутся
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
$-AGROHIM-$
Соперники откажутся с нами играть
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LadMuzin
Ответ avcgloronalduMU
все будут против, тем более Европа России на Евробаскете вообще не стоит появляться
Причем здесь Евробаскет ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Это не главная проблема баскетбола в России. Если есть возможность, нужно играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
den70
Или обьявим, или нет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий