Генеральный секретарь ФИБА: «Если дисквалификация будет снята до лета 2023 года, у сборной России будет возможность попасть на Олимпиаду»

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис оценил вероятность попадания сборных России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года.

«Я думаю, что даже с точки зрения баскетбола это уже все же поздно. Как вы знаете, в соответствии с нынешними правилами квалификации, Белоруссия уже не сможет отобраться на Олимпиаду в Париже в 2024 году — ни мужская сборная, ни женская. То же самое касается женской сборной России, потому что начнется уже в следующем году, а национальная команда не участвует в квалификации к этому турниру.

Судьба мужской сборной зависит от того, будет ли снята дисквалификация с российской команды. Если она будет снята до лета 2023 года, тогда у сборной России будет возможность все же попасть в предквалификационный раунд на Олимпиаду — в зависимости от результатов и рейтинга.

Мы будем ориентироваться на рекомендации Международного олимпийского комитета, с которым у нас весной будет встреча. После этого мы поймем свои следующие шаги. Прямо сейчас центральное бюро ФИБА соблюдает статус-кво, у федерации такая позиция», — сказал Загклис.

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