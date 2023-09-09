Андрей Кириленко посетил с рабочим визитом Хабаровск

Теги РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко приехал с рабочим визитом на Дальний Восток.

«Кириленко, прилетевшего в Хабаровск вместе с исполнительным директором РФБ Владимиром Дячком, в аэропорту встретил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов. В первый рабочий день своего визита делегация РФБ подписала соглашение о сотрудничестве с Дальневосточной государственной академией физической культуры и приняла участие в торжественной церемонии открытия баскетбольной площадки академии вместе с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком и экс-главой «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым. Андрей Кириленко, Владимир Дячок и Сергей Быков провели автограф-сессию, после чего приняли участие в матче друзей с почетными гостями мероприятия на новой площадке.

После открытия площадки Андрей Кириленко и Владимир Дячок провели переговоры с губернатором, министром спорта и руководителем баскетбольной федерации Хабаровского края. На встрече обсуждались вопросы строительства регионального центра РФБ и создания профессиональной команды.

На следующий день делегация РФБ приняла участие в торжественном открытии фестиваля баскетбола Дальневосточного федерального округа «Лига Про детям», в котором ежегодно играют более 600 человек из Хабаровского, Приморского, Забайкальского края, Амурской, Читинской, Сахалинской и Еврейской автономной области и Республики Саха Якутия. В этом году в фестивале, проходящем в спортивном комплексе «НК База», принимают участие 33 команды по баскетболу 5х5 и 52 команды по баскетболу 3х3 в восьми возрастных категориях от 2006 до 2013 года рождения. Завершился визит президента РФБ в Хабаровск общением с детьми-участниками фестиваля.

Сегодня Андрей Кириленко и Владимир Дячок прибыли на VIII Восточный экономический форум во Владивосток, где презентуют два проекта и подпишут партнерское соглашение», – отмечается на сайте РФБ.

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