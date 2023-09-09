ФИБА продлила мандат президента РФБ Андрея Кириленко, но решение должен согласовать МОК

продлила мандат президента РФБ Андрея Кириленко в Центральном совете организации, но решение вступит в силу только после согласования с МОК, сообщается на официальном сайте ФИБА.

Решение было принято в субботу, 9 сентября, на заседании Центрального совета ФИБА в Маниле.

В сентябре 2019 года Кириленко возглавил в Центральном совете ФИБА комиссию по баскетболу 3х3.

В мае прошлого года ФИБА приняла решение исключить все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований.

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